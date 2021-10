Jan Slagter vond het behoorlijk spannend om een gesprek te hebben met prinses Beatrix. "Ik ben niet snel nerveus, maar voor dit gesprek was ik toch wel behoorlijk nerveus", zei de Omroep MAX-directeur maandag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Slagter sprak afgelopen weekeinde met Beatrix over het 65-jarig bestaan van het Prinses Beatrix Spierfonds. Een deel van het gesprek wordt maandagavond op NPO1 uitgezonden in een tv-special waarin donateurs voor de stichting worden geworven.

"Het is een heel leuk gesprek geworden", zei Slagter, die de prinses een "allercharmantste vrouw" noemt. "Ik was best wel nerveus hoor, dat mag je best weten. Ook als het alleen maar over spieren gaat: je hebt wel te maken met de prinses. Ik ben daar twee dagen in m'n hoofd mee bezig geweest."

Vooraf was afgesproken dat het gesprek niet over Beatrix zelf zou gaan. "En daar heb ik me keurig aan gehouden", aldus Slagter. "Het was een prettig gesprek. Er zit ongeveer vijftien minuten van in de uitzending. Ik vond het best een eer om dit te mogen doen."