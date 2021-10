In het ziekenhuis

Patricia Paay is afgelopen weekend in het ziekenhuis opgenomen wegens een complicatie aan haar heup. De televisiepersoonlijkheid kreeg eerder een nieuwe heup, maar had toch weer last van pijn. "De artsen hebben direct actie ondernomen en ik ben inmiddels al geopereerd", schrijft Paay.

"Gelukkig gaat het nu goed met mij. Mijn man komt elke dag langs. Ik moet nog even revalideren, maar ik word goed verzorgd en hoop dat ik snel naar huis mag."