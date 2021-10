Christina Ricci is zaterdag getrouwd met echtgenoot Mark Hampton, zo maakte de Amerikaanse actrice bekend met een aantal foto's op Instagram.

De enige tekst die de actrice bij de foto's heeft geplaatst, is "Mr. and Mrs".

Het nieuws komt twee maanden na de aankondiging van haar zwangerschap. Dat wordt het tweede kind van de 41-jarige actrice, die een zevenjarige zoon heeft met haar ex-man James Heerdegen.

Ricci, bekend van onder andere haar rol als Wednesday in de films The Addams Family en Addams Family Values, vroeg in juni 2020 een scheiding aan van Heerdegen, die toen ook al een tijdelijk contactverbod opgelegd had gekregen.

Volgens de actrice, die in 2013 met Heerdegen trouwde, werd haar huwelijk aan het einde van 2019 gewelddadig. Haar ex-man zou haar hebben geslagen en bespuugd, door het huis hebben gesleurd en koffie naar haar hebben gegooid.