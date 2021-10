Yolanthe Cabau wil niet meer over haar relatie met haar ex Wesley Sneijder praten. De actrice zegt in De Telegraaf dat dat wel moeilijk is, omdat er constant vragen over worden gesteld door de media.

"Het liefst praat ik er helemaal nooit meer over, maar iedereen vraagt er altijd naar. Vervolgens wordt er geroepen dat die Yolanthe altijd zo blijft zeuren over haar scheiding."

Cabau heeft daarnaast besloten dat ze niet meer inhoudelijk zal toelichten wat zij en haar ex in 2019 met elkaar hebben afgesproken, toen ze na tien jaar een punt achter hun relatie hadden gezet.

"We hebben afgesproken dat we over de details allebei niets zeggen, en daar houd ik me aan. Wat mij betreft is de situatie nog precies hetzelfde als toen we in 2019 uit elkaar gingen."

'Ik zal weten dat ik er alles aan gedaan heb'

De verbroken relatie was voor de 36-jarige Cabau, die deze maand twee films heeft afgerond, een bepalende gebeurtenis in haar leven, met name met het oog op de opvoeding van haar zoon Xess Xava, zegt ze tegen de krant.

"Pas toen het relatieschip ten onder ging, ben ik gaan nadenken over wat er precies is gebeurd en hoe het is gebeurd. En nu vind ik het vooral heel belangrijk dat Xess onbezorgd en veilig opgroeit. Ik zal ongetwijfeld dingen fout doen en die zal ik later ongetwijfeld te horen krijgen. Maar ik zal in ieder geval weten dat ik er alles aan heb gedaan."