John de Mol vierde dit jaar zijn afscheid als vrijgezel in verschillende horecagelegenheden in Maastricht. De programmamaker zegt in een interview in De Telegraaf dat niemand het doorhad.

"Daar zijn we allerlei kroegen af geweest waar Jeroen (Van der Boom, zanger red.) dan meteen Lang zal hij leven begon te zingen. Dus de mensen daar dachten: o, die is jarig, en schonken er verder geen aandacht aan. Dat ging dus ook goed. Zo zie je maar, als je heel open doet, valt iets nauwelijks op."

Eind augustus trouwde De Mol met zijn partner Els, met wie hij al dertig jaar een relatie heeft. De feestelijkheden vonden plaats in Frankrijk, maar ook de bruiloft werd niet direct door de pers opgemerkt. Volgens De Mol is dat een wonder.

"Terwijl we ons niet hebben verstopt. Op vrijdag was de plechtigheid in dat De Rothschild-kasteeltje. Daar hebben wel wat Nederlandse toeristen er iets van meegekregen, heb ik het idee. Maar die zijn dat pas gaan melden nadat ze terug waren in Nederland en toen waren wij ook alweer thuis."

'Wat is hier aan de hand?'

De Mol zegt dat hij samen met zijn entourage ook is herkend door medewerkers van productiebedrijf Talpa.

"We hebben daar met z'n allen, met vijftig man, door de stad gefietst en werden er zelfs nog gespot door iemand die hier bij Talpa de sponsoring doet en die eerst Linda (De Mol, red.), toen Jeroen, en toen ook nog Anita Meijer en Johnny (De Mol, red.) voorbij zag fietsen en dacht: wat is hier aan de hand?"

De Mol is op dit moment bezig de laatste voorbereidingen te treffen voor het SBS6-programma De Dansmarathon. Daarin proberen honderd koppels vijftig uur lang achter elkaar te dansen.