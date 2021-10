Prinses Charlène van Monaco wordt vrijdag opnieuw geopereerd in haar geboorteland Zuid-Afrika. Het zou de tweede en laatste operatie worden die ze ondergaat nadat ze in augustus al werd geopereerd aan een infectie aan haar oren, neus en keel.

Prinses Charlène is al sinds mei in Zuid-Afrika, waar ze naartoe was gevlogen voor een korte werkreis. Nadat er complicaties waren opgetreden na een behandeling aan haar gebit, werd haar verblijf verlengd.

In september werd ze met spoed en onder een schuilnaam opgenomen in het ziekenhuis. De prinses zou zijn ingestort, zo maakte het Monegaskische koningshuis bekend.

Zaterdag plaatste de oud-zwemster, die tien jaar geleden met prins Albert van Monaco trouwde, voor het eerst sinds een aantal maanden weer een foto op Instagram waarop ze lachend aan een keukentafel zit. Daarbij staat de tekst "God bless".

Laatste ingreep voor ze naar huis kan

Volgens haar organisatie The Princess Charlene of Monaco Foundation is dit de laatste ingreep voor de 43-jarige prinses voordat ze terug naar haar huis in Monaco kan.

Prins Albert en hun twee kinderen vlogen in augustus naar Zuid-Afrika om de prinses op te zoeken. De prins zei eerder deze week al dat hij verwachtte dat zijn echtgenote snel terug naar Monaco zou kunnen komen.