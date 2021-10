Vrijdagochtend is ingebroken in de auto van Gaby Blaaser. De autoruit van haar Mercedes is ingeslagen en het stuur is gestolen, vertelt de 35-jarige actrice op Instagram.

"Goedemorgen, Nederland! Leuk joh, hard werken voor je spullen. Echt top", zegt ze in een video van haar vernielde auto. "Laat ik wegrijden... Oh wacht, mijn stuur is er helemaal uit gehaald."

Blaaser vraagt vervolgens haar vader voor de grap plaats te nemen op de achterbank vol met glasscherven: "Zal ik jou even wegbrengen, pap? Gratis airco."