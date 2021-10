Dionne Slagter werd zeven maanden geleden door de FIOD als verdachte gezien in een strafrechtelijk onderzoek. De 31-jarige YouTuber bleek echter slachtoffer te zijn van oplichting. Inmiddels is de zaak gesloten.

"Oplichters probeerden met de gegevens van mijn bv de maximale coronatoeslag aan te vragen. Dat was wel even schrikken. Zo'n FIOD die je ineens wil verhoren en je hebt geen idee waarom", schrijft Slagter donderdag op Twitter.

Volgens de YouTuber was ze niet het enige slachtoffer. "Het systeem was heel fraudegevoelig en veel bedrijven zijn hier de dupe van geweest. Ik had dit ook niet kunnen voorkomen, omdat het de fraudeurs heel makkelijk werd gemaakt."

Slagter is blij dat "dit alles voorbij is" en zegt de kwestie op een later moment verder toe te lichten in een video.