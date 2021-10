William Shatner (90) ziet op tegen de ruimtereis die hij binnenkort gaat maken in de raket van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Hij werd voor de reis gevraagd vanwege zijn bekende rol als Captain Kirk uit de Star Trek-serie, vertelt hij donderdag in een interview op de beurs Comic Con.

"Mijn vriend Jason Erhlick kwam zo'n anderhalf jaar geleden naar me toe en vertelde over de raketten die nu met mensen te lucht invliegen. Hij vond het wel leuk als Captain Kirk ook mee zou gaan", aldus Shatner, die van 1966 tot 1994 in de bekende sciencefictionserie speelde.

In eerste instantie reageerde Shatner afwijzend. "Ik zei tegen hem: 'Niemand interesseert het iets als Captain Kirk dat doet. Dat is al 55 jaar geleden hè. Maargoed, het gaat goed met me, dus misschien moet ik het maar gewoon doen'."

Een jaar later ging Shatner definitief op de uitnodiging in en werden de plannen voor de reis, die in oktober plaatsvindt, gemaakt. De acteur is met negentig jaar de oudste persoon die ooit in de ruimte is geweest. Hij stapt aan boord van de New Shepard, de raket die werd ontwikkeld door het ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Jeff Bezos.

Ondanks dat hij 'ja' heeft gezegd, slaan de twijfels nog wel eens toe. De acteur vreest bijvoorbeeld voor eenzelfde noodlottig ongeval als gebeurde met de Challenger-raket, die in 1986 na 73 seconden uit elkaar viel.

"Ik zeg maar tegen mezelf: het beste dat we kunnen hopen, is dat het goedkomt. Maar ik ben Captain Kirk, en ben doodsbang. Het andere moment juist weer niet. Het komt en gaat als een verkoudheid. Ik hoop gewoon dat als ik eenmaal in de ruimte ben en naar buiten kijk, ik niemand terug zie staren."

In juli vond de eerste bemande vlucht van het ruimtevaartbedrijf van Bezos plaats. Toen waren naast Funk ook Jeff Bezos, zijn broer Mark en de achttienjarige Nederlander Oliver Daemen aan boord.