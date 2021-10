Levi van Kempen, bekend van onder meer Onderweg naar morgen en als verslaggever in The voice of Holland, heeft een opleiding tot piloot gevolgd. De 33-jarige acteur en presentator is nu als Boeing 737-piloot werkzaam bij een bekende luchtvaartmaatschappij, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Van Kempen zegt dat hij op jonge leeftijd al een fascinatie voor vliegen had. "Maar ik had ook een passie voor zingen, presenteren, acteren en musicals. Ik vond het allemaal fantastisch. En terwijl ik, bij wijze van spreken, de inschrijving voor de opleiding tot piloot al had klaarliggen, kwam op mijn zestiende Onderweg naar morgen op mijn pad. Toch bleef ik altijd met een schuin oog naar de luchtvaart kijken."

Vier jaar geleden - Van Kempen was toen 29 jaar - besloot hij het roer om te gooien. Hij werd samen met elf anderen gekozen uit een groep van vijfhonderd kandidaten om de pilotenopleiding te volgen. Inmiddels werkt hij bij een bekende luchtvaartmaatschappij.

De acteur wil echter geen afscheid van de televisie nemen. "Ik wil mooie programma's maken die een luchtvaarttintje hebben. Het lijkt me te gek als ik die twee passies kan combineren. Dat ik een soort Freek Vonk word, maar dan van de luchtvaart. Daarover heb ik binnenkort een aantal gesprekken."