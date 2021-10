De Britse zangeres Jesy Nelson heeft sinds haar vertrek bij de meidenband Little Mix in december niet met haar oude bandleden gesproken, vertelt ze in een interview met Glamour Magazine.

"Ik heb de meiden niet gesproken. Dat is gek omdat we jarenlang zo close als zussen waren", vertelt Nelson, die na negen jaar uit de band stapte omdat ze naar eigen zeggen "al heel lang doodongelukkig was" en haar deelname aan de band "de tol van haar mentale gezondheid ging eisen".

"Wekenlang waren we elk uur van de dag samen, hebben we samen geslapen, gelachen, gehuild: we waren dag en nacht met z'n vieren. En vervolgens: niets."

Nelson heeft de dochter van bandlid Perrie Edwards en de tweeling van Leigh-Anne Pinnock, die alle drie in augustus zijn geboren, ook nog niet ontmoet. "Ik heb een paar berichtjes gestuurd, maar meer ook niet. Ik kan het niet uitleggen, het is alsof er afstand moet zijn."

'Er is geen middenweg'

"We waren zo close dat er geen middenweg is. Er moet nu ruimte zijn en hopelijk, ergens in de toekomst, kunnen we samenkomen. Ik houd van ze. Het zijn mijn zussen op zo veel verschillende manieren, alleen praten we nu even niet."

Little Mix werd bekend in 2011 toen de groep de Britse versie van de talentenjacht The X Factor won. De band, bekend van nummers zoals Nobody Like You en Turn Your Face, bestond naast Nelson uit bandleden Jade Thirlwall, Perrie Edwards en Leigh-Anne Pinnock. Zij zijn na het vertrek van Nelson als trio verdergegaan.