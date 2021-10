Adele viel in twee jaar tijd bijna 50 kilo af om van haar angstgevoelens af te komen, vertelt de Britse zangeres tegen Vogue in haar eerste interview sinds 2016.

Adele, die voluit Adele Laurie Blue Adkins heet, deelde in mei 2020 een foto op Instagram waarop ze zichtbaar was afgevallen. "Door het sporten voelde ik me gewoon beter", vertelt de zangeres.

"Het ging me nooit om het afvallen", vervolgt ze. "Het ging er altijd om dat ik sterker wilde worden en dagelijks zo veel mogelijk tijd zonder mijn telefoon wilde doorbrengen."

De 33-jarige zangeres raakte naar eigen zeggen verslaafd aan het sporten. "Ik sport twee tot drie keer per dag. Krachttraining in de ochtend en dan ga ik wandelen. Of ik boks 's middags en doe 's avonds cardiotraining. Ik moest verslaafd raken om mijn mentale gezondheid op orde te krijgen. Het had breien kunnen zijn, maar dat werd het niet."

Kritiek op gewichtsverlies

Adele, bekend van hits als Rolling in the Deep en Hello, kreeg veel kritiek op haar gewichtsverlies. "Mensen waren geschokt dat ik mijn 'reis' niet deelde", vertelt ze.

"Ze zijn eraan gewend dat iedereen alles op Instagram zet en veel mensen in mijn positie zouden gelijk deals sluiten met dieetmerken. Dat kon me geen fuck schelen. Ik deed het voor mezelf en voor niemand anders, dus waarom zou ik het delen?"

De zangeres vond het vervelend dat talloze mensen claimden haar te hebben geholpen. "De verhalen die over mij zijn geschreven zijn 100 procent onwaar. De mensen die zeiden 'ik heb haar getraind', heb ik nog nooit in mijn leven ontmoet. Het is walgelijk. En ik heb geen dieet gevolgd, geen intermitterend vasten, niks. Ik eet zelfs meer dan vroeger, omdat ik zo hard train."