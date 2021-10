Andy van der Meijde weer heeft weer contact met een van zijn oudste kinderen, nadat de twee elkaar negen jaar niet hadden gezien. Dat vertelde de oud-voetballer donderdag in het programma HLF8 van Johnny de Mol.

Van der Meijde heeft vijf kinderen, van wie de twee oudsten - Purple en Isabella - bij zijn ex-vrouw Diana in Italië wonen. Met hen heeft hij sinds de scheiding amper contact gehad.

Op de vraag van De Mol of er "alweer licht aan het eind van de tunnel" was, antwoordde Van der Meijde: "Ik heb wel contact met eentje ja, met Purple. Dat was het mooiste van allemaal. Ze wilde nooit contact met me. Ik zei tegen m'n ex: 'Geef me haar nummer'. Want ik had haar nummer niet eens meer."

Dit bleek het begin van hernieuwd contact met zijn zestienjarige dochter. "Toen stuurde ik haar gewoon een bericht op haar verjaardag en ik dacht: ik krijg toch geen antwoord. Maar ik kreeg gelijk antwoord. Dat was voor mij het mooiste WhatsAppje."

'Moet de oudste nog overtuigen'

De voormalig speler van onder meer Ajax en het Nederlands elftal vertelde dat er eerder een poging is geweest om het contact met zijn oudste kinderen op te pakken, maar dat liep op niets uit.

"Ik moet de oudste nog zien te overtuigen", aldus Van der Meijde. "Als dat gebeurt, ben ik de gelukkigste man van Nederland."

Van der Meijde zei dat hij er niet veel meer over wilde vertellen, omdat hij bang is dat hij het contact dan verliest. "Er wordt gezegd dat ik alleen contact wil omdat ik dan naar de pers kan gaan. Dat wil ik niet."