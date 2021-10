Presentatrice Lieke van Lexmond laat weten "niet mee te willen gaan" in de negatieve reacties rondom de samenwerking tussen haar en haar zus Jetteke en cosmeticamerk Rituals, meldt RTL Boulevard donderdag.

"Eerlijk gezegd willen wij het laten gaan. Er is al te veel aandacht gegeven aan negativiteit. Wij geloven in verbinden en krijgen gelukkig prachtige reacties van mensen die ons begrijpen en niet veroordelen op aannames", laat Lieke van Lexmond weten in een gezamenlijk statement.

Rituals kwam onder vuur te liggen vanwege het aanbieden van de Moon Calendar van de zussen, die zeggen dat ze "leven volgens de maancyclus".

De zussen beweerden meerdere malen dat de maan invloed had op zaken als de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari. Ook hebben zij zich kritisch en negatief uitgelaten over coronavaccinaties.

Rituals zegt dat de samenwerking enkel betrekking heeft tot het verkopen van de kalender, en dat het bedrijf zich volledig aansluit bij het vaccinatiebeleid van de overheid.