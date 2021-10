De Amerikaanse acteur Woody Harrelson is woensdag slaags geraakt in een hotel in de Amerikaanse hoofdstad Washington, meldt The Washington Post.

De acteur, bekend van zijn rollen in True Detective, Cheers en Zombieland, ging op de vuist met een man die ongevraagd foto's zou hebben gemaakt van Harrelson en zijn dochter.

Het incident vond plaats op het dakterras van The Watergate Hotel. Volgens een woordvoerder van de politie maakte een man foto's van Harrelson en zijn dochter. De man zou hebben gedronken en haalde uit naar de acteur toen deze hem verzocht de foto's te verwijderen.

Harrelson zou hebben verklaard dat de man naar zijn nek wilde grijpen, waarna de acteur terugsloeg om zichzelf te verdedigen. Volgens de politie wordt de zaak momenteel onderzocht. De zestigjarige acteur zou volgens de woordvoerder hebben gehandeld uit zelfverdediging.

Harrelson is in de Amerikaanse hoofdstad vanwege opnames van een nieuwe HBO-serie over het Watergateschandaal, een affaire uit de jaren zeventig rondom de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon.