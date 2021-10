Phil Bee, die vrijdagavond tot winnaar werd gekroond van The Voice Senior, heeft na de finale zijn vriendin ten huwelijk gevraagd.

De 62-jarige zanger, die eigenlijk Philippe Bastiaans heet, kreeg gaandeweg de opnamen, die al eerder dit jaar plaatsvonden, het idee om een huwelijksaanzoek te doen.

"Ik dacht ineens: het zal toch niet zo zijn dat ik in de finale kom", vertelt hij aan NU.nl. "Ik ben wel heel ambitieus en ik wil voor het hoogste gaan, maar ik nam het niet voor lief. Maar op een gegeven moment kreeg ik wel door dat ik echt kans maakte."

Op dat moment begon het bij Bee te borrelen. "Wat is nou een mooier moment om mijn vriendin ten huwelijk te vragen dan na het winnen van de finale?" De zanger, die eerder getrouwd was, had niet verwacht ooit nog in het huwelijk te zullen treden. "Ik vond samenwonen al een heel ding, maar het gaat eigenlijk hartstikke goed."

Een tekst had hij niet voorbereid. "Ik vroeg gewoon of ik de microfoon nog even mocht. De redactie wist ervan, maar de coaches volgens mij niet, want ze reageerden zo verrast." De zanger is blij dat hij het nieuws nu niet langer geheim hoeft te houden. "Daar werd ik wel een beetje gek van."

Het huwelijksaanzoek op nationale tv viel goed bij zijn vriendin, ze zei 'ja'.