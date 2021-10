De man die Ariana Grande sinds februari stalkte, mag vijf jaar lang niet bij de zangeres in de buurt komen. Dat heeft een rechter in Los Angeles bepaald, meldt Rolling Stone.

De 28-jarige vroeg het contactverbod aan omdat ze vreesde voor haar leven. Aharon Brown dook geregeld op bij het huis van de zangeres.

In de weken voordat ze het verbod aanvroeg, werden die ongewenste bezoekjes steeds frequenter. De man zou bijna elke dag en soms zelfs meerdere keren per dag voor de deur van de villa van Grande in Los Angeles hebben gestaan.

Op 9 september kwam Brown 's middags weer naar het huis, waar hij door de beveiliging van de zangeres werd weggestuurd. Tegen 22.30 uur 's avonds kwam hij terug, gewapend met een mes, en zocht ruzie met de beveiliging. Daarbij zou hij tegen de beveiliger hebben geroepen "ik vermoord jou en haar".

De stalker mag niet alleen geen contact meer zoeken met Grande, hij moet ook wegblijven bij haar echtgenoot Dalton Gomez.