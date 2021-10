Andrew Lloyd Webber vond de filmversie van Cats zo verschrikkelijk om te zien, dat hij naar eigen zeggen een "therapiehond" nodig had.

"Alles aan de film was verkeerd", zegt de 73-jarige bedenker en componist van de musical Cats, die zich eerder al negatief uitliet over de filmversie uit 2019, tegen Variety.

"Ik zag het en ik dacht alleen maar: oh, God, nee. Voor het eerst in mijn meer dan zeventigjarige bestaan op deze planeet ging ik de deur uit om een hond te kopen. Dat is het enige goede dat is ontstaan uit Cats: mijn kleine havanezer-puppy."

De puppy hield Webber voortdurend gezelschap tijdens de coronapandemie. De Britse componist heeft zelfs een manier gevonden om het beest mee te laten reizen naar New York.

"Ik nam contact op met de luchtvaartmaatschappij om te zeggen dat ik emotioneel beschadigd ben en de hond altijd in mijn buurt moet hebben als therapiehond. Ze schreven me terug met de vraag of ik kon bewijzen dat ik 'm echt altijd nodig heb. En ik zei: ja. Kijk maar wat Hollywood heeft gedaan met mijn musical Cats. Toen kreeg ik een bericht terug met de tekst: 'Een doktersverklaring is niet nodig'."

Webber was in de jaren tachtig de bedenker van Cats, gebaseerd op een boek van T.S. Eliot. De voorstelling werd onder meer gespeeld op West End en Broadway en won tientallen prijzen. In 1998 werd een eerste film van de musical gemaakt.

De remake van regisseur Hooper, die in 2019 uitkwam, kreeg meteen veel kritiek van filmrecensenten. Zo zou de choreografie niet in orde zijn en de digitale effecten ongeloofwaardig.