Rituals betreurt de ophef die is ontstaan over de samenwerking met de zussen Lieke en Jetteke van Lexmond en zegt zich volledig aan te sluiten bij het vaccinatiebeleid van de overheid. Dat meldt het cosmeticabedrijf woensdag in een verklaring op de website.

Rituals kwam onder vuur te liggen vanwege het aanbieden van de zogenoemde Moon Calendar van de zussen, die zeggen dat ze "leven volgens de maancyclus".

Lieke en Jetteke van Lexmond hebben in het verleden meerdere malen beklemtoond dat de maan invloed had op zaken als de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari. Ook hebben zij zich kritisch en negatief uitgelaten over coronavaccinaties.

"Onze samenwerking heeft enkel betrekking op het aanbieden van de Moon Calendar, een product dat al jaren met succes in Nederland verkocht wordt", aldus Rituals. "Wij benadrukken hier graag met klem dat wij ons vanaf het begin volledig aansluiten bij het vaccinatiebeleid van de overheid."

Eerder zei Rituals dat het de Moon Calendar goed bij het eigen profiel vond passen. "Wij staan achter de Moon-Sisters vanwege hun grote liefde voor de kracht van de maan. Want de maan toont ons met haar eeuwige cyclus dat elk begin en einde met elkaar verbonden is", schreef het bedrijf maandag op Twitter.