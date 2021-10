Nirvana-zanger Kurt Cobain, die in 1994 overleed, duikt nog vaak op in de gedachten van voormalig medebandlid Dave Grohl. De twee hebben in de tijd dat de band bestond enorm veel meegemaakt, vertelt de huidige frontman van Foo Fighters woensdag in gesprek met People.

"Ik denk de hele tijd aan hem", aldus de 52-jarige Grohl. "Ik heb twee dagen geleden nog over hem gedroomd."

Nirvana werd in 1987 opgericht en in 1990 kwam Grohl als drummer bij de band. "We kenden elkaar maar 3,5 jaar, maar in die tijd hebben we meerdere levens met elkaar meegemaakt. Kurts liedjes hebben de wereld echt geraakt."

Eerder liet de artiest weten dat hij het moeilijk vond om naar Nirvana-liedjes te luisteren. Inmiddels heeft hij daar minder moeite mee. "Als ik met mijn kinderen in de auto zit en ze zetten Nirvana op, zet ik de muziek niet uit", vertelt Grohl, die drie dochters heeft van vijftien, twaalf en zeven jaar.

"Het is niet zo dat we het thuis urenlang over de band hebben, maar af en toe stellen ze me er vragen over en vertel ik over het leven dat ik toen leidde."

Nirvana, dat grote hits als Lithium en Smells Like Teen Spirit scoorde, hield in 1994 op te bestaan na de zelfmoord van Cobain.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).