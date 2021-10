Patty Brard heeft al zo veel pieken en dalen in haar leven gekend dat ze inmiddels weet dat ze ook gelukkig is als er geen geld is. In gesprek met Weekend zegt de presentatrice dat ze ook prima in een flat zou kunnen wonen.

"Tijdens de eerste lockdown zat ik met Antoine (Brards echtgenoot, red.) op Ibiza en toen beseften we: we hebben eigenlijk niks nodig. Want ook toen was ik gelukkig op die berg", aldus Brard in het blad.

De presentatrice wordt erop gewezen dat zij wel op een mooie plek zat. "Die heel hoge pieken ken ik, maar heel diepe dalen heb ik in deze tijd ook meegemaakt, al is het met een zwembad en een tuin om me heen. Kijk, als ik morgen zou moeten verhuizen naar een flat, dan zou ik het ook prima en leuk vinden, alleen dan wel met een groot balkon, haha."

Brard heeft het allemaal gehad en weer verloren, zo zegt ze zelf. De presentatrice had 2,7 miljoen euro schuld toen ze in de jaren negentig failliet werd verklaard. "Daardoor kan ik het zo loslaten, dat maakt mij echt niets uit."

Het meeste geld geeft Brard nu uit aan haar dochter Priscilla, met wie ze sinds kort weer goed contact heeft na jaren van ruzie. "Ik ben er zo lang niet voor haar geweest, dus van mij mag ze lekker verwend worden. Als ze 'mama, kijk die schoenen' zegt, dan koop ik ze voor haar."