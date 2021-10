Britney Spears is eindelijk van haar vader af en het lijkt er op dat het curatorschap eind dit jaar helemaal voorbij is. De #FreeBritney-beweging is trots en wil zich nu inzetten voor die andere bekende artieste die onder curatele staat, Amanda Bynes. Maar is dat wel te vergelijken?

Amanda Bynes is twaalf jaar oud als ze voor het eerst op televisie te zien is. De actrice speelt dan in een aflevering van Sports Theater with Shaquille O'Neal en daarna gaat het hard: een jaar later, in 1999, krijgt ze haar eigen The Amanda Show. Miljoenen kinderen van over de hele wereld groeien op met de bizarre sketches die de actrice en haar team uitbeelden in het kinderprogramma dat te zien is via Nickelodeon.

Tot 2010 is ze regelmatig te zien in populaire tienerfilms, maar besluit dan met acteerpensioen te gaan. Na hoofdrollen in She's the Man en What A Girl Wants is ze het acteren beu, zo maakt ze bekend via sociale media. "Als ik ergens niet meer van houd, stop ik er mee. En ik houd niet meer van acteren, dus ik ben er mee gestopt."

Dan begint een reeks van bizarre voorvallen met Bynes, zowel offline als online. Op Twitter schrijft ze woedende berichten achter elkaar, waarbij ze uithaalt naar heel veel verschillende mensen en dingen schrijft als "Ik wil dat Drake mijn vagina vermoordt". Offline wordt ze door de politie gearresteerd voor het gebruik van drugs en wordt haar hond haar afgenomen als ze hem bijna in de brand steekt.

Voor de familie van de voormalig actrice is het reden om in te grijpen en te vragen om professionele hulp. Ze vertelt zelf dat ze gediagnosticeerd is met een manisch-depressieve stoornis en bipolair is. Omdat ze niet in staat blijkt voor zichzelf te zorgen start het curatorschap dat uitgevoerd wordt door haar beide ouders. Vader en moeder Bynes beslissen over de financiën van hun dochter, maar ook over de medische trajecten die ze moet doorlopen.

Amanda Bynes in Hairspray (2007), een van haar laatste grote rollen. Amanda Bynes in Hairspray (2007), een van haar laatste grote rollen. Foto: BrunoPress

Zo op het eerste oog leest het als een vergelijkbare situatie met Britney Spears, maar het zit toch iets anders in elkaar. Zo wordt Spears door haar vader op tournee gestuurd, terwijl Bynes een leven buiten de spotlights heeft en een modecarrière probeert op te bouwen.

Daar komt bij dat de zeggenschap over haar financiën alweer sinds 2017 in handen van Bynes ligt. Haar moeder heeft destijds zelf een aanvraag gedaan om er voor te zorgen dat Bynes weer zelf haar geld mag uitgeven, omdat ze zag dat het veel beter ging met haar dochter. Daar is geen verandering in gekomen toen bleek dat de voormalig actrice een terugval had gehad.

Over Bynes' gezondheid beslist haar moeder nog altijd mee en als we experts mogen geloven is dat maar goed ook. De inmiddels 35-jarige Bynes heeft zelf gezegd problemen te hebben met drugsgebruik en bekende in 2020 dat ze slechts veertien maanden nuchter was. Dat lijkt er op te duiden dat ze sinds 2010 dus voldoende vrijheden heeft om keuzes te maken, of die nu goed voor haar zijn of niet.

Omdat Bynes niet iedere maand naar de rechtbank moet, zoals bij Spears wel het geval was, is er veel minder bekend over hoe het nu met haar gaat. Dat zou heel goed een bewuste keuze kunnen zijn: haar moeder zei eerder al dat ze de invloed van de media op haar dochter slecht vond en dat ze hoopte dat haar dochter met rust zou worden gelaten. En hoewel er heel soms details naar buiten komen over Bynes, bijvoorbeeld dat ze verloofd is, lijkt dat toch te zijn gelukt: er wordt nog amper over de voormalig actrice geschreven. De #FreeBritney-beweging hoopt daar verandering in te willen brengen, al vragen juridische experts zich af of dat voor Bynes wel zo goed zou zijn.