Samantha Steenwijk is door haar vriendin Daisy onlangs gevraagd of ze voor haar of voor paard Voice zou kiezen als het erop aankomt. In gesprek met Flair zegt de zangeres dat ze die keuze niet kan maken: ze delen de eerste plek in haar leven.

Steenwijk kent haar vriendin Daisy (foto), die tevens haar tourmanager is, al sinds haar twintigste. De 35-jarige zangeres doet graag dingen samen met haar partner. "We zien elkaar eigenlijk meer dan genoeg. We doen veel dingen samen, dat gaat misschien ook wel zo in een vrouwenrelatie. Dat je minder snel eigen vriendinnen hebt of daar minder snel naartoe trekt, omdat het al snel gezellig is met elkaar."

Het enige wat ze echt alleen doet, is naar de manege op tien minuten van hun huis. Daar wil ze even helemaal afgesloten zijn van het normale leven. "Thuis ben ik altijd de artiest. Er zijn mails die ik moet beantwoorden, dingen die ik moet bespreken en als ik boodschappen ga doen, zijn er mensen die op de foto willen. Dat is niet erg - ik weet dat het er allemaal bij hoort - maar ik sta daardoor altijd aan. Dat omhulsel valt weg als ik bij mijn paard ben."

De zangeres kan precies benoemen waarom haar vriendin zo goed bij haar past: Steenwijk is druk, Daisy een stuk kalmer. "Ze kan mij ook goed wijzen op dingen die ik niet goed doe of gooit de rem erop als dat nodig is. Andersom probeer ik bij haar een soort enthousiasme naar boven te krijgen. Ze is wat behoudender en minder ondernemend. Als we vrij hebben, ben ik degene die bedenkt wat we gaan doen. Maar bovenal is ze ontzettend lief en zorgzaam. En stoer. Op een vrouwelijke manier stoer."