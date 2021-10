Een rechter in Los Angeles heeft dinsdag bepaald dat Charlie Sheen geen alimentatie meer hoeft te betalen aan de moeder van zijn tienerdochters. Een bron meldt aan Entertainment Tonight dat dat in de praktijk weinig verandering zal brengen in hun regeling, want de acteur zou al vier jaar niets aan Denise Richards hebben overgemaakt.

heen diende het verzoek twee jaar geleden in bij een rechtbank, maar stelde de zitting volgens de bron meerdere keren uit. Richards zou nooit bezwaar hebben gemaakt tegen het stopzetten van de alimentatie.

De acteurs waren van 2002 tot 2006 getrouwd en kregen twee dochters, Sami (nu 17) en Lola (16). Sami liet een paar weken geleden op TikTok weten dat ze bij haar vader is ingetrokken, omdat ze niet goed behandeld zou worden in het huis van haar moeder, die vorig jaar hertrouwde. Lola woont volgens de insider bij haar moeder maar komt geregeld bij haar vader langs.

Sheen heeft naast Sami en Lola nog drie kinderen: dochter Cassandra (36) en tweeling Bob en Max (12).