Jake Gyllenhaal is sinds een paar jaar samen met model Jeanne Cadieu en ziet een lange toekomst met haar voor zich. In een interview met Howard Stern laat de veertigjarige acteur weten dat hij graag een gezin wil stichten.

"Dat is alles wat ik wil, een goede echtgenoot en een vader zijn. Dat wil ik echt", vertelt Gyllenhaal in gesprek met Stern.

"Ik heb op carrièregebied inmiddels al een hoop gedaan en bereikt, dus ik ben hier wel klaar voor. Ik weet niet of ik dat eerst ook zo voelde."

De Amerikaanse Brokeback Mountain-acteur is inmiddels drie jaar samen met de Franse Cadieu. Ze verschijnen samen amper in de openbaarheid, maar hier kwam vorige week verandering in. Het stel maakte toen hun opwachting tijdens de uitreiking van de Tony Awards, de belangrijkste musicalprijzen in de VS.

Gyllenhaal had eerder relaties met onder anderen Kirsten Dunst en Taylor Swift.