Onder anderen Shakira en Elton John worden genoemd in de zogenoemde Pandora Papers. Deze gelekte documenten leggen bloot welke bedragen door belastingparadijzen stromen en zelfs worden verduisterd.

Internationale media besteden sinds afgelopen weekend aandacht aan de gelekte documenten die in hun vorm lijken op de Panama Papers.

Mossack Fonseca & Co., een juridisch advieskantoor in Panama, zette destijds voor klanten vennootschappen op in landen waar hun vermogen of eigendommen nauwelijks worden belast, de zogeheten belastingparadijzen. Dat is niet illegaal, maar de belastingparadijzen zijn door de anonimiteit geschikt voor illegale praktijken, zoals het ontduiken van belasting en het afhandelen van omkoping.

Naast Shakira en Elton John worden ex-Beatle Ringo Star, het Duitse model Claudia Schiffer en de Spaanse zanger Julio Iglesias genoemd. In de berichtgeving wordt wel duidelijk vermeld dat het niet bewezen is dat deze sterren belastingwetgeving hebben geschonden.

Shakira wellicht voor de rechter voor belastingontduiking

Dat de naam van Shakira opduikt, is opmerkelijk. De zangeres kreeg afgelopen juli ook al te horen dat ze hoogstwaarschijnlijk toch voor de rechter moet verschijnen vanwege een zaak rond belastingontduiking die in Spanje tegen haar loopt.

De rechter oordeelde woensdag dat er voldoende bewijs is dat de in Barcelona wonende Colombiaanse via belastingparadijzen belasting heeft ontdoken. Het openbaar ministerie mag de 44-jarige zangeres dus vervolgen.

De Pandora Papers vormen een van de grootste lekken van financiële documenten. In de documenten worden de verborgen rijkdom en geheime transacties van wereldleiders, politici en miljardairs blootgelegd, meldde onder meer BBC News. Zo'n 35 huidige en voormalige wereldleiders, onder wie Tony Blair en koning Abdullah van Jordanië, komen voor in de dossiers van offshorebedrijven.

Belastingdiensten in Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben laten weten de documenten direct te onderzoeken.