Oualid S., de 23-jarige man die verdacht werd van betrokkenheid bij de overval op Fred van Leer, is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Dat is een jaar minder dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

Het OM eiste eind september vier jaar cel tegen de verdachte. S. werd beschuldigd van een poging tot afpersing met geweld, bedreiging met een vuurwapen, bedreiging van de chauffeur van Van Leer, heling en vuurwapenbezit.

In november 2020 werd door twee in PostNL-uniforms geklede mannen aangebeld bij Van Leer, die de deur voor hen opende maar bij het zien van een synthetische pruik onraad rook. Van Leer schopte de voorste man van de trap die tot zijn woning leidt en werd daarna bedreigd met een vuurwapen. De stylist liep een gebroken en een gekneusde rib op, maar wist te voorkomen dat de mannen zijn woning verder ingingen.

S. werd enkele weken na de overval gearresteerd. Naar de tweede verdachte is de politie nog steeds op zoek. De officier van justitie zei dat DNA van deze tweede verdachte is gevonden op een petje. Zijn naam is bekend, maar hij is voortvluchtig.