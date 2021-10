Huidig Expeditie Robinson-deelnemer Jasper Demollin heeft geen problemen met een vrouw versieren, maar echt z'n best doen, doet hij alleen als hij iemand heel leuk vindt. En dat gebeurt niet zo snel, vertelt hij in AD.

In Streetlab moet Demollin regelmatig als onderdeel van een opdracht een vrouw versieren en volgens zijn collega's is hij daar heel goed in. Volgens de televisiemaker is versieren net als koud douchen: het voelt even ongemakkelijk, maar als je het een paar keer hebt gedaan, valt het mee.

"De beste tip is: gewoon doen. De meeste mannen beginnen met versieren als ze dronken zijn, maar volgens mij vinden vrouwen het niet per se aantrekkelijk als er zo'n halflamme gast tegen hen aan staat te praten. Voor Streetlab deden we dat broodnuchter op een plein in Utrecht en dan merk je dat vrouwen het eigenlijk wel waarderen als je hen op een alledaags moment aanspreekt. En wat kan je nu eigenlijk gebeuren? Van zo'n blauwtje ga je ook niet dood natuurlijk."

De makers van het programma gaan nu mensen helpen de liefde te vinden in Streetlab: camping De Liefde. Zelf heeft Demollin de liefde nog niet gevonden. "Mijn probleem is dat ik niet zo snel verliefd word en dat is wel mijn graadmeter om een relatie te beginnen. Het gaat uiteindelijk om 'houden van', maar als je een paar keer verliefd bent geweest in je leven dan wil je dat gevoel toch weer terug. Misschien heb ik door dit programma inmiddels zoveel karma opgebouwd met helpen bij de liefde dat het bij mij ook gaat gebeuren."