Nadat Nick Cannon binnen een jaar vader werd van vier kinderen, heeft de zanger laten weten zich voorlopig te onthouden van seksuele activiteiten. Cannon, die inmiddels zeven kinderen heeft, vindt het voor nu mooi geweest en probeert zich in elk geval tot 2022 aan zijn voornemen te houden. Dat liet hij weten in een gesprek met Revolt TV.

"Ik doe even helemaal niks meer. Ik richt me op mijn kinderen, mijn werk en wil geen seks meer hebben. Ik heb genoeg kinderen, dus voor nu ben ik oké. Ik kan niet voor 100 procent beloven dat ik celibatair blijf maar ik ga het echt proberen", aldus Cannon.

Volgens de presentator zijn "kinderen een gift van God". "Dus als het mij gegeven is om nog meer kinderen te krijgen dan sta ik daar natuurlijk voor open. Maar in principe ligt dat niet in de planning."

Cannon deelt zijn oudste kinderen, de tweeling Monroe en Moroccan (10), met ex-vrouw Mariah Carey. Daarnaast heeft hij zoon Sagon en dochter Powerful Queen met ex-vriendin Brittany Belland en werd hij in juni opnieuw vader van een tweeling, Zion en Zillion. Die kreeg hij met Abby De La Rose. Een week na de geboorte van de 'twins' werd zoon Zen geboren, wiens moeder Alyssa Scott is.