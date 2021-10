Realityster Maxime Meiland gaat samen met haar vriend Leroy en hun kinderen verhuizen, vertelde ze maandag in de talkshow Jinek.

"Dit is het eerste huis dat ik heb gekocht", vertelde Meiland over haar huidige woning in Noordwijk, waar ze nog maar kort in woont. "En dan kom je in zo'n huis en dan denk je: o meid, wat mooi die spots, en wat goed, alles lekker strak en die kranen helemaal goud. Maar ja, je denkt nooit: waar laat ik m'n stofzuiger of m'n wasrek?"

"Daar kwamen we op een gegeven moment wel achter, het is toch iets te klein. En toen kwam er op een gegeven moment een huis in Noordwijk te koop, en Vivé (het pasgeboren dochtertje van het stel, red.) kwam natuurlijk, en toen dachten we: laten we het toch maar doen."

De familie Meiland verhuist regelmatig: nadat de familie in de zomer van 2020 van Frankrijk naar Nederland was verhuisd, kochten ze een huis in het Gelderse Hengelo, waar vader Martien, moeder Erica en Maxime op één erf woonden. Na ruzie met de gemeente verkochten ze het huis in februari en verhuisden ze naar Noordwijk, waar Martien en Erica een villa ter waarde van 2,6 miljoen euro kochten. Maxime en Leroy kochten een huis niet ver daarvandaan.

Kort na de aankoop van de villa maakten Erica en Martien bekend toch weer te gaan verhuizen vanwege fans die volgens Martien "voor de deur staan en zich niets van het hek aantrekken".

De nieuwe verhuizingen zullen niet te zien zijn in de realityserie.