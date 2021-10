Het Instagram-account van Martien Meiland is gehackt. Erica Meiland bevestigt dit aan Shownieuws nadat er zaterdagmiddag een foto van een onbekende man op het profiel van de realityster was verschenen.

De betreffende foto, waarop een onbekende man met zonnebril en baard in een wit shirt te zien is, is inmiddels zes keer op het account van Meiland geplaatst.

De foto dook zaterdagmiddag op en verdween later weer, maar werd zondagavond opnieuw geplaatst. Daarbij zijn ook de profielfoto van Meiland en zijn biografietekst verwijderd van het Instagram-account. Oudere posts zijn nog wel te zien.

Shownieuws meldt dat de familie Meiland inmiddels druk bezig is om de hack op te lossen.