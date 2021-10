Clint Eastwood is in het gelijk gesteld in de rechtszaak die hij vorig jaar juli aanspande tegen een cannabisondernemer uit Letland. De acteur en regisseur krijgt een bedrag van ruim 6 miljoen dollar (ruim 5 miljoen euro), meldt The New York Times.

Eastwood klaagde meerdere bedrijven aan, waaronder het Letse bedrijf. Het gebruikte zowel de naam als de beeltenis van de negentigjarige acteur om cannabidiol aan te prijzen, het deel van de cannabisplant dat geen stoned gevoel oplevert.

Het bedrijf reageerde niet op oproepen om naar de rechtbank te komen. De rechter heeft nu besloten dat het niet alleen een schadevergoeding moet betalen, maar ook nooit meer de beeltenis en naam van Eastwood mag gebruiken.

Een van de documenten die Eastwood vorig jaar indiende, maakt volgens zijn advocaten melding van een "compleet verzonnen 'nieuwsartikel' waarin de heer Eastwood cannabidiol zou aanprijzen en verkopen". Een andere klacht luidt dat de bedrijven zouden proberen om met het gebruik van Eastwoods naam bezoekers van Google naar hun websites te lokken.

Eastwood is vaker naar de rechter gestapt om personen of instanties aan te klagen die zijn naam en beeltenis onterecht zouden gebruiken. Zo won de acteur en regisseur in de jaren negentig een rechtszaak tegen het Amerikaanse roddelblad National Enquirer.