Kanye West lijkt naast zijn succesvolle modelabel Yeezy een nieuwe lijn aan zijn portefeuille te willen toevoegen. De rapper, die altijd groot fan geweest is van de producten van Apple, heeft de merknaam Donda laten registreren om in de toekomst zelf technische snufjes uit te gaan brengen.

West zou volgens TMZ onder de naam Donda onder meer tablets, speakers en surroundsystems willen uitbrengen. Als dat eenmaal loopt staan koptelefoons en draadloze headsets voor tablets en mobiele telefoons op de planning.

Volgens bronnen heeft de rapper grootse plannen met Donda en wil hij er een groot, competitief techmerk van maken.

Donda is tevens de titel van West' laatst uitgebrachte album. Het is vernoemd naar zijn moeder Donda West, die in 2007 overleed.