Prinses Charlène van Monaco, de echtgenote van prins Albert van Monaco, heeft voor het eerst sinds haar plotselinge ziekenhuisopname begin september weer een foto van zichzelf op sociale media geplaatst.

Zaterdag plaatste de oud-zwemster, die tien jaar geleden met de prins trouwde, een foto op Instagram waarop ze lachend aan een keukentafel zit. Erbij staat de tekst "God bless". De laatste keer dat ze een foto van zichzelf plaatste was in augustus.

Begin september werd ze met spoed en onder een schuilnaam opgenomen in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis. De prinses zou zijn ingestort, zo maakte het Monegaskische koningshuis bekend.

Complicaties van operatie

Niet lang daarvoor was Van Monaco in Zuid-Afrika geopereerd aan een infectie aan haar oren, neus en keel. De ziekenhuisopname zou met een complicatie van die operatie te maken hebben gehad.

De prinses verblijft sinds mei in haar geboorteland Zuid-Afrika. In eerste instantie vloog ze er voor een korte werkreis naartoe. Nadat er complicaties waren opgetreden na een behandeling aan haar gebit, werd haar verblijf verlengd.

In augustus gaf ze aan tot zeker eind oktober in Zuid-Afrika te zullen blijven om te herstellen. Dat was nog voor de ziekenhuisopname van september.

Prins Albert en hun twee kinderen Jacques en Gabriella hebben de prinses sinds mei twee keer bezocht.