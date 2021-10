NPO-coryfee Ruud de Wild hield het feit dat hij kanker had heel lang verborgen voor zijn kinderen. Al in het najaar van 2020 had hij de eerste gesprekken met zijn artsen over de ziekte. Maar pas in april van dit jaar bracht hij zijn kinderen op de hoogte. Dat vertelde hij zaterdagavond in het programma Met het Oog op Morgen.

"Mijn eerste ingreep was in januari, maar toen heb ik niets gezegd", vertelde De Wild. "In april kon ik het niet meer stilhouden, toen wist ik dat het heel ernstig was. Toen móest ik het wel zeggen. Maar zelfs toen jokte ik: ik zei dat ik een klein ingreepje moest hebben."

Zijn ziekte heeft hem op een bepaalde manier ook geïnspireerd, aldus De Wild. "Ik ben voor het eerst in mijn leven korte verhaaltjes en gedichten gaan schrijven."

Als mens heeft het afgelopen jaar hem ook veranderd. "Ik ben empathischer geworden. Ik heb in mijn leven al een paar lesjes in nederigheid gehad, maar ik ben nu absoluut op het nulpunt geweest. Volgens Gerard Timmer, een goede vriend van mij, maakt elke grote hobbel mij een leuker jongetje."

De Wild had er veel moeite mee dat zijn leven door zijn ziekte in één keer stilviel. "Je gaat in één keer van 100 naar 30 procent, in alles: in denken, in doen. Ik liep halve marathons, opeens kon ik geen 5 meter meer lopen. Het is heel wonderlijk dat ik in februari nog een reeks interviews met politici heb gedaan. Als ik het terugzie, dan denk ik: die mensen moeten toch doorgehad hebben dat ik op een andere planeet zat."

De Wild keert maandag na een afwezigheid van ruim een half jaar terug met zijn vaste middagshow op NPO Radio 2.