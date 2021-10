Het gaat naar omstandigheden goed met de oom van Alyssa Milano. Toch moet hij mogelijk nog een openhartoperatie ondergaan, zegt de actrice tegen Entertainment Tonight.

Oom Mitch Carp kreeg vorige maand een hartaanval op de snelweg terwijl hij achter het stuur zat. Milano was de bijrijder en wist de auto tot stilstand te brengen.

Volgens Milano is Carp herstellende, maar heeft hij "waarschijnlijk een openhartoperatie nodig". "Hij maakt het goed, maar hij heeft nog wel een lange weg te gaan. Hij is uit het ziekenhuis, is thuis en krijgt zorg."