Helene Fischer is zwanger, zo bevestigde de zangeres zaterdag op Instagram. Diverse media schreven vrijdag al over de zwangerschap op basis van bronnen dicht bij de 37-jarige zangeres, die sinds 2019 een relatie heeft met de 36-jarige voormalige danser Thomas Seitel.

Fischer schrijft dat ze haar privéleven graag geheim houdt, maar dat dit keer iemand "in haar directe omgeving" het nieuws met de media heeft gedeeld.

"Wat kan ik zeggen, helaas is het bericht naar buiten gebracht, terwijl we het graag nog voor onszelf hadden gehouden. Hoe mooi het nieuws ook is, we wilden langer wachten tot we het publiekelijk bekend zouden maken", schreef de zangeres.

'Had het graag persoonlijk gezegd'

Fischer vindt het vooral vervelend voor degenen in haar directe omgeving aan wie ze het nog niet had verteld. "Zakenpartners, vrienden en zelfs familieleden", aldus de zangeres, die bekend is van onder andere de nummers Vamos a Marte en Herzbeben.

"Ik wilde jullie alleen maar beschermen en indirect ook mezelf. Ik had het jullie graag persoonlijk gezegd."

Ondanks alles is de zangeres erg gelukkig. "We zijn er al een tijdje dolblij mee en het gaat fantastisch met me. Ik kan met trots zeggen: ik kijk uit naar de tijd die voor ons ligt."