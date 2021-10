De ex-man van Kelly Clarkson leeft al tijden op haar ranch in de Amerikaanse staat Montana, maar moet daar nu toch echt weg. Brandon Blackstock beweerde dat hij net zo goed eigenaar is van het landgoed, maar een rechter is het daar niet mee eens en zegt nu dat hij het terrein moet verlaten.

Blackstock bivakkeert al maanden op het terrein en zou volgens TMZ eigenlijk niet van plan zijn geweest om te vertrekken, ondanks herhaalde verzoeken van Clarkson.

Eind september werden de scheidingspapieren ondertekend, na een langslepende kwestie waarin Blackstock beweerde dat de huwelijkse voorwaarden niet klopten. Een rechter bepaalde destijds dat dit wel degelijk het geval was en dat Blackstock geen aanspraak kon maken op de spullen en woningen die Clarkson met haar eigen geld heeft betaald.

De ranch in Montana blijkt ook door alleen Clarkson te zijn betaald en enkel op haar naam te staan. Blackstock moet dus alsnog vertrekken.

Eerder werd al duidelijk dat de man met wie Clarkson acht jaar getrouwd is geweest en twee kinderen kreeg recht heeft op partneralimentatie en alimentatie voor de kinderen. Het zou om een bedrag van in totaal zo'n 170.000 euro per maand gaan.