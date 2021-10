Ruud de Wild weet dat het wellicht wat theatraal klinkt, maar de radiomaker weet het zeker: zonder zijn vriendin Olcay Gulsen had hij zich niet zo goed gevochten door het traject dat hij inging nadat er darmkanker bij hem was geconstateerd.

In gesprek met AD looft hij de artsen, maar vooral ook zijn vriendin. "Ze heeft me erdoorheen gesleurd. Met haar luchtigheid, rust en mentaliteit - van: 'Hier komen we wel doorheen'. Het moment dat ik bijkwam uit die grote operatie zal ik niet vergeten. Plotseling stond daar een andere vrouw."

Het stel had voor die tijd al veel meegemaakt - zo zijn ze een tijd uit elkaar geweest - maar op dat moment veranderde alles, zegt De Wild nu. "En opeens bam, komt alles bij elkaar. Een puzzel die in elkaar valt. Ik was nergens meer bang voor. Er waren geen grenzen meer, geen schroom. Ik zei haar ook: 'Ik laat je nooit meer gaan'. 'Dat is maar goed ook', zei ze, 'want anders vermoord ik je'."

De 52-jarige radio-dj heeft veel gehad aan de harde grappen die Gulsen kan maken. Bijvoorbeeld toen bleek dat hij toch een tijdelijke stoma moest, iets waar hij bij de eerste diagnose voor vreesde. "Ik weet nog dat ik op de gang stond in het ziekenhuis. Van mijn kamer af om te leren lopen. Kwam Olcay langs. 'Kon je me vinden', vroeg ik. Zij: 'Ik ging gewoon op de reuk af'. Op vakantie in Zuid-Frankrijk zaten hotelgasten aan het zwembad schaamteloos te wijzen naar mijn stoma. Ik durfde amper wijn te halen. 'Schijt aan hebben en gaan', zei ze."

Inmiddels is De Wild drie weken van zijn tijdelijke stoma af en voelt hij zich sterker. De heftige periode heeft hem veel geleerd. "Ik stond nooit bekend als de huilende radiojongen, maar ik schaam me niet voor mijn breekbaarheid. Als het komt, laat ik het gaan. Ik was al echt, maar ben nog echter geworden. Dat komt als je met je eindigheid wordt geconfronteerd. Ik ben alle schaamte voorbij. Het laatste stukje plastic dat ik mogelijk nog had, is weggevallen."