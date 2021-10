Willeke Alberti gaat nog één keer solo op tournee langs verschillende theaters en gaat zich daarna concentreren op haar optredens in de zorg en haar familie. In gesprek met AD vertelt ze dat ze van plan is daarvoor te gaan reizen.

De bijna 77-jarige Alberti heeft twee kinderen die in het buitenland wonen en bij wie ze nu door haar drukke schema niet zomaar langs kan. Dat verandert als ze deze laatste tournee afsluit. "En ik wil erbij zijn als mijn oudste kleinkind Davey trouwt in Australië."

Voor de zangeres is het zeker: nadat ze de tournee heeft afgesloten, keert ze ook echt niet terug, hoe fit ze zich ook voelt. "Nee, ik ben geen Heintje Davids. Als ik zeg: het is de laatste keer, dan is het de laatste keer. Ik zal die typische theatersfeer wel missen, maar ik heb het al zo lang gedaan. Ik verheug me op nog meer optredens in de zorg, want daar ligt mijn passie."

Een jaar geleden zei Alberti nog dat ze geen tijd had voor de liefde, maar met het verdwijnen van de optredens komt er ruimte in haar agenda. "Ik zal in de theatershow Telkens weer zingen. Een ballad, geen verdrietig lied. Want ik denk nog steeds positief: 'Er komt er een waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef.'"

"Of ik de liefde nog mag meemaken, weet ik niet, maar het is niet aan leeftijd gebonden. Je ziet het aan Ria Valk en Jan Terlouw, die weer verliefd zijn. De moeder van een vriend van me is negentig en nog verliefd. Hoe mooi kan dat zijn?"