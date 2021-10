Een onbekende man is woensdagavond over het hek rond Kylie Jenners landgoed heen geklommen en daar vuurwerk afgestoken. De politie van Los Angeles heeft hem gearresteerd.

De man zou eerder meerdere malen geprobeerd hebben het landgoed op te komen door aan te bellen bij het hek en verzoeken te doen bij de beveiliging. Toen dat niet werkte, is hij zelf over het hek geklommen, vertellen bronnen binnen de politie aan TMZ.

Jenner zou op dat moment zelf niet thuis zijn geweest, maar had er ook weinig van gemerkt als dat wel zo was: de woning van de realityster zou meerdere beveiligingslagen kennen, waardoor de man snel is gearresteerd en meegenomen door de politie.

Hij zou bij de arrestatie meerdere malen hebben gedaan alsof hij een wapen had. Daarnaast zou hij een koffer bij zich hebben gehad waarin een grote hamer, een rubberen hamer, een aansteker en vuurwerk zaten. Met het vuurwerk heeft hij flinke schade toegebracht aan het hek van de realityster: de kosten zouden oplopen tot zo'n 1.200 dollar (ongeveer 1.000 euro).