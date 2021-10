Het heeft dertien jaar geduurd, maar Britney Spears staat nu niet meer onder curatele van haar vader. Toch is de zangeres nog lang niet bevrijd van het curatorschap dat haar leven grotendeels bepaalt. Hoe gaat het nu verder?

Wie is wie in de zaak Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap had over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Mathew Rosengart: de advocaat van Britney.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

John Zabel: de nieuwe curator over het financiële gedeelte van Britneys leven.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jamie Lynn Spears: jongere zus van Britney, die zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys verloofde.

Als we de advocaten van Jamie Spears mogen geloven, is het een verlies voor de zangeres dat ze nu van haar vader af is. Zij ziet dat anders en heeft John Zabel aangewezen als (tijdelijke) nieuwe curator over haar hebben en houden. Jodi Montgomery blijft voorlopig aan als zorgmanager. Maar Britney Spears hoopt op 12 november helemaal van het curatorschap af te zijn.

Onder een curatorschap uit komen is bijna onmogelijk, zo waarschuwen Amerikaanse rechtsgeleerden al jaren. Het gebeurt zelden en over het algemeen wordt aangenomen dat een curatorschap pas wordt beëindigd, als er ook een einde komt aan het leven van degene die onder curatele staat. Britney Spears viert op 2 december pas haar veertigste verjaardag. De zangeres heeft dus genoeg om voor te vechten en zou al sinds het begin van het curatorschap proberen eronderuit te komen.

Met de beslissing van de rechter dat Britney Spears haar eigen advocaat mocht kiezen, was er iets veranderd. Haar nieuwe advocaat Mathew Rosengart staat bekend als keihard. Hij heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Jamie Spears niet langer het leven van zijn volwassen dochter mag bepalen. Dat deed de raadsman door keer op keer bezwaar aan te tekenen tegen het curatorschap. De fans van Britney Spears zijn hierin ook belangrijk geweest: zij hebben de aandacht voor de zaak flink op weten te voeren.

Voor 12 november gaat Rosengart met zijn cliënt een uitgebreid plan opstellen, waardoor de transitie van onder curatele naar zelf bepalen zo makkelijk mogelijk kan verlopen. Rosengart hoopt met die documenten te kunnen aantonen dat Britney Spears prima voor zichzelf kan zorgen.

Als de zangeres op 12 november hoort dat het curatorschap zal eindigen, is ze er nog niet. Op 8 december staat de afhandeling van het financiële gedeelte van de vele rechtszaken gepland. Mogelijk draait haar vader op voor een groot deel van die kosten.

Rosengart heeft daarnaast gezegd achter Jamie Spears aan te willen gaan. Mogelijk volgen later dus nog rechtszaken over het handelen van de vader van de zangeres. Daar is nog geen datum voor geprikt.