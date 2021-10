Vivian Thoreen, de advocaat van Jamie Spears, heeft zich in felle bewoordingen uitgesproken tegen de beslissing van de rechter om haar cliënt te verwijderen als toezichthouder van zijn dochter Britney. Ze stuurde mede namens de vader van de zangeres een verklaring naar de media, meldt TMZ.

Wie is wie in de zaak rondom Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap heeft over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Mathew Rosengart: de advocaat van Britney.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jamie Lynn Spears: jongere zus van Britney, die zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys verloofde.

"Iedereen die ooit heeft geprobeerd een familielid met mentale problemen te helpen, zal begrijpen hoeveel werk hierin gaat zitten en vooral hoeveel zorgen je om die persoon hebt. De heer Spears was er voor zijn dochter op het moment dat ze hem het hardst nodig had en bovendien stemde zij zelf in met het curatorschap. Hij heeft haar geholpen om haar carrière weer op gang te krijgen en de relatie met haar kinderen te herstellen", aldus Thoreen.

"Dat er nu een volstrekt vreemde wordt aangesteld om Britneys financiën te beheren, is een verkeerde beslissing van de rechter geweest en een groot verlies voor Britney. De heer Spears heeft altijd haar belang als prioriteit gehad en meerdere malen zijn tong eraf moeten bijten om niet te reageren op alle valse beschuldigingen aan zijn adres. Dat gezegd hebbende wenst hij haar het beste toe en houdt hij onvoorwaardelijk van haar."

Jamie Spears werd woensdag na dertien jaar uit zijn rol als toezichthouder gezet nadat de rechter de huidige situatie "onhoudbaar" had genoemd. Een door de zangeres en haar advocaat voorgedragen financieel adviseur neemt tijdelijk zijn zaken over. Op 12 november wordt besloten of er een definitief einde aan het curatorschap komt.