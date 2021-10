Gloria Estefan zegt dat ze op negenjarige leeftijd door een muziekdocent seksueel is misbruikt. Dat onthulde de zangeres tijdens Red Table Talk: The Estefans, een onlinetalkshow die op Facebook wordt uitgezonden.

Volgens de zangeres was de man in kwestie zelfs familie van haar. "Hij zat in een machtspositie omdat mijn moeder me bij zijn muziekschool had aangemeld. Hij vertelde haar meteen hoe getalenteerd ik was en dat ik speciale aandacht nodig had. Ze prees zich gelukkig met het feit dat hij zich toen zo op mij focuste", aldus de nu 64-jarige Cubaans-Amerikaanse.

De man bedreigde Estefan bovendien door te stellen dat hij "haar moeder zou vermoorden" als de zangeres uit de school zou klappen over het misbruik. Toch heeft Estefan, van wie het levensverhaal in Nederland te zien was in de musical On Your Feet, haar moeder uiteindelijk verteld over het misbruik.

Haar moeder belde gelijk de politie, maar die raadde af om de zaak verder door te laten gaan vanwege het trauma dat Estefan mogelijk zou ondervinden door tegen de misbruiker te getuigen. Toch zat deze gang van zaken de zangeres niet helemaal lekker. "Dat is het enige waar ik me slecht over voel, wetende dat er andere slachtoffers moeten zijn geweest."