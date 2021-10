Het was even wennen voor Mick Jagger toen hij met de Rolling Stones op het podium stond zonder Charlie Watts. De drummer overleed eind augustus op tachtigjarige leeftijd, kort voordat de Britse rockers op tournee zouden gaan. De zanger zegt hem te missen, zowel op als naast het podium.

In gesprek met dj Howard Stern beschrijft Jagger zijn oude vriend als "de hartslag van de band". "We hebben zo veel shows, tournees en opnames met hem gedaan. Het is raar om dat nu zonder hem te moeten doen."

Watts maakte begin augustus al bekend dat hij vanwege een medische ingreep niet met Jagger, Ronnie Wood en Keith Richards mee op tour zou gaan door de Verenigde Staten. Zijn ziekenhuisopname was echter geen reden om de tournee af te blazen.

"Toen hij ziek was zei hij 'jullie moeten gewoon doorgaan en op tournee gaan. Niet omwille van mij stoppen.' Dus dat deden we", aldus Jagger. "Ik mis Charlie vanwege zijn geweldige gevoel voor humor. Naast het podium deden we ook veel dingen samen. We gingen naar voetbal- en cricketwedstrijden en hadden naast muziek ook andere gedeelde interesses."

Het is voor het eerst in 59 jaar dat er tijdens een tournee van de Britse band een andere muzikant achter het drumstel zit. Steve Jordan vervangt de in augustus overleden Watts.