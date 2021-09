Shakira is in een park in Barcelona aangevallen door twee wilde zwijnen. De dieren namen vervolgens haar tas mee en scheurden die, zo deelt de zangeres woensdag in haar Instagram Stories.

"Ze hebben mijn tas met mijn mobiele telefoon erin meegenomen naar het bos", aldus Shakira. "Ze hebben alles vernield."

De Colombiaanse ging achter de zwijnen aan en wist haar tas weer terug te krijgen. "Ze lieten mijn tas toch maar bij mij achter, omdat ik de confrontatie met ze aanging."

De zangeres was ten tijde van de aanval samen met haar achtjarige zoon Milan. Beiden raakten niet gewond.

In Barcelona wordt vaker overlast gemeld door wilde zwijnen. Volgens BBC ontving de politie in 2016 bijna twaalfhonderd meldingen over de dieren, die bijvoorbeeld honden aanvielen of het verkeer ophielden.