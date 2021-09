Jos Brink en zijn man Frank Sanders waren in de jaren negentig op een punt in hun relatie beland dat ze bijna besloten te gaan scheiden. In de nieuwe biografie over de in 2007 overleden iconische presentator staan anekdotes over die tijd.

In gesprek met De Telegraaf zegt Sanders dat het in die tijd "behoorlijk kon knetteren", maar dat zijn schoonmoeder bij een wandeling duidelijk maakte dat ieder huwelijk dergelijke momenten kende.

"Een scheiding hebben we dan ook niet doorgezet, maar er moest wel iets gebeuren. Een zoektocht naar mezelf. Ik had me al die jaren weggecijferd en was mezelf totaal kwijtgeraakt. Maar Jos heeft het vreselijk gevonden dat ik mijn eigen gang wilde gaan, ik hoorde dat hij 's avonds in de kleedkamer bij zijn voorstelling zat te huilen", aldus de inmiddels 75-jarige theatermaker.

Achteraf denkt Sanders dat het voor Brink makkelijker was geweest als ze in die tijd echt uit elkaar waren gegaan, maar gewoon samen waren blijven spelen. "Ja, als ik had gezegd 'ik ga bij je weg', had hij dat denk ik beter aangekund."

Uiteindelijk bleven de twee samen tot Brinks dood in 2007 en waren ze echt gelukkig. "Hij gunde het me ook. Hij was erg geïnteresseerd in de verhalen over de opleiding, ik naar zíjn belevenissen bij de voorstellingen die hij nu met anderen maakte. We leefden na die problemen eigenlijk helemaal op."

Hoewel de anekdote pijnlijk kan zijn, is Sanders - die docent is - blij dat het boek er nu is. "Als ik het nu met de leerlingen van school over Jos heb, moet ik beelden laten zien om duidelijk te maken wie hij was en hoe groot hij was. De school heeft mijn naam, maar ik moet ze natuurlijk uitleggen wie ik ben en wat ik heb gedaan. Sommigen waren vier toen Jos stierf en zijn laatste voorstelling, zoals hij zijn begrafenis noemde, speelde. Daarom ben ik blij met het boek. Dat één keer wordt verteld wat hij allemaal heeft gedaan en wat hij heeft moeten doen en laten om Jos Brink te worden."