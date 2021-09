Britney Spears heeft woensdag via Instagram laten weten dat ze "in de zevende hemel" is. Het was de eerste keer dat de 39-jarige zangeres iets op sociale media plaatste nadat een rechter eerder op de dag had besloten om haar vader Jamie Spears te ontslaan als toezichthouder. In het bericht verwees ze niet direct naar het ontslag van haar vader.

De zangeres is op Instagram te zien in een eerder opgenomen video waarin ze een vliegtuig bestuurt. Spears schrijft dat het de eerste keer was dat ze achter de stuurknuppel van een vliegtuig mocht zitten en dat ze het doodeng vond.

De beelden lijken gemaakt te zijn tijdens een vakantie van de zangeres. Ze belooft haar fans op een later moment nieuwere foto's te plaatsen.

Bij de video schrijft Spears: "Ik breng het schip naar huis JL...". Fans vermoeden dat ze daarmee direct verwijst naar haar jongere zusje Jamie Lynn Spears, die dinsdag een aantal foto's van haar dochters softbalkampioenschap op Instagram postte en daarbij schreef: "Een heerlijk weekend met deze groep meiden die het schip mee naar huis hebben genomen."

Fans van de zangeres verdenken Jamie Lynn ervan medeschuldig te zijn aan de situatie waarin haar oudere zus zich jarenlang bevond. Zo zou ze te weinig voor haar gedaan hebben en bovendien van haar geprofiteerd hebben.

'Bevrijd de leeuwin!'

Britney Spears' verloofde Sam Asghari reageerde directer op het nieuws: hij deelde een plaatje van een leeuwin, een bijnaam die hij gebruikt voor zijn vriendin. Daarbij schreef hij: "Bevrijd de leeuwin!". Hij sloot zijn bericht af met de hashtag #freebritney.

In zijn Instagram-verhaal feliciteerde hij iedereen met het nieuws. "Ze heeft dit gedaan. Haar fans worden niet zomaar het leger genoemd", aldus de 27-jarige sportinstructeur.