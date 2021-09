Jamie Spears kan vanaf woensdag na dertien jaar niet meer over het leven van zijn dochter Britney Spears beslissen. Een rechter in Los Angeles heeft hem woensdag officieel als toezichthouder van de zangeres verwijderd.

Wie is wie in de zaak rondom Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap heeft over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Mathew Rosengart: nieuwe advocaat van Britney.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jamie Lynn Spears: jongere zus van Britney, die zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys partner.

"De huidige situatie is niet houdbaar. Het weerspiegelt een giftige omgeving die om de verwijdering van Jamie Spears vraagt", aldus rechter Brenda Penny.

De rechter stemde ook in met het verzoek van het juridische team van de 39-jarige zangeres om een tijdelijke vervanger aan te stellen. John Zabel zal vanaf nu de zaken van de Toxic-zangeres waarnemen. Volgens Spears' advocaat Mathew Rosengart is hij gespecialiseerd in het financieel begeleiden van cliënten.

Er was veel aandacht voor de hoorzitting van woensdag. Fans hadden zich al voor zonsopgang bij de rechtbank verzameld om zich te verzekeren van een van de voor publiek gereserveerde stoelen.

Britney Spears werd dertien jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Aan de hand van officiële diagnoses werd vastgesteld dat zij niet meer goed genoeg voor zichzelf zou kunnen zorgen. Haar vader is sindsdien een van de curators, maar liet in augustus na een getuigenis van zijn dochter weten die functie neer te leggen.

Hij pleitte enkele weken later dat de curatele helemaal wordt opgeheven, in plaats van dat het wordt overgedragen aan een nieuwe curator. Ook Jodi Montgomery is nog verantwoordelijk voor de zangeres. Naar verluidt wil Britney Spears dat Montgomery aanblijft om haar te helpen met alledaagse afspraken en taken, zelfs als het curatorschap wordt beëindigd.

Proces om van curatorschap af te komen erg complex

Omdat het proces om een curatorschap volledig te beëindigen complex is, had Britney Spears' advocaat voorgesteld in ieder geval haar vader te laten stoppen. Rosengart verwacht dat Britney Spears nog voor het einde van het jaar volledig onder het curatorschap uit komt.

Dat biedt ook ruimte voor de zangeres voor het opstellen van de huwelijkse voorwaarden. Zij verloofde zich onlangs met Sam Asghari, maar wilde niet dat haar vader zich hiermee zou bemoeien.

De rechter doet op 12 november definitief uitspraak over het volledig stoppen van het curatorschap van de zangeres. Het vermogen van Britney Spears waar het bewind over wordt gevoerd, bedraagt zo'n 60 miljoen dollar (52 miljoen euro).