Bonnie St. Claire is in 2018 gestopt met het drinken van alcohol en voelt zich sindsdien veel minder angstig, vertelt ze in gesprek met Nieuwe Revu. Zo dronk ze zichzelf vaak moed in.

"Voorheen, als ik de wereld rond zou moeten vliegen, zou ik de reis misschien hebben afgebeld omdat ik wellicht een aantal uren achter elkaar niet zou kunnen drinken", vertelt de 71-jarige zangeres. "Die vrees is helemaal weg. Ik heb veel minder angsten."

Zo dronk St. Claire zich bijvoorbeeld voor het boodschappen doen moed in. "Belachelijk natuurlijk, achteraf. Maar op dat moment zit je in een vicieuze cirkel. Daar wil ik nooit meer in terechtkomen."

Om dat te voorkomen, zegt de artiest tegen zichzelf dat alcohol voor haar niet meer bestaat. "Ik kan jou rustig zien drinken, dat zijn geen moeilijke momenten voor mij. Dat is helemaal verdwenen, helemaal weg. Ik ben daar zo blij om: de zucht naar drank is weg."

St. Claire voelt zich naar eigen zeggen "fitter en vrolijker" zonder alcohol. "Ik ben er eigenlijk in elk opzicht van opgeknapt. Ik had op een gegeven moment alleen nog maar een borrel nodig omdat mijn lichaam erom vroeg. Nu ik zonder alcohol leef, merk ik weer dat ik een open mind heb en voor veel dingen opensta."